Haber Giriş: Kaynak: AA
Dünyada 30 milyondan fazla kişi koronavirüsü yendi
[Fotoğraf: Reuters]
Dünyada, koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 30 milyonu aştı.
COVID-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 30 milyon 5 bin 61 kişi iyileşti.
En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, 6 milyon 642 bin 698 kişi ile Hindistan, 5 milyon 439 bin 391 kişi ile ABD, 4 milyon 635 bin 315 kişi ile Brezilya, 1 milyon 70 bin 576 kişi ile Rusya ve 847 bin 467 kişi ile Kolombiya olarak sıralandı.
Türkiye'de de COVID-19 tespit edilen 304 bin 3 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan COVID-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 40 milyonu aşarken, 1 milyon 116 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 20:50
Sıradaki Haber
KKTC'de kazanan Ersin Tatar oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz