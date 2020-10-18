Ersin Tatar, 1960 yılında Lefkoşa'da doğdu. 1982'de Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. İş hayatına yine aynı yıl bir İngiliz şirketinde başladı. Hesap uzmanlığı eğitimi gören Tatar, mali müşavir unvanını aldı.

1991'de Türkiye'ye dönerek farklı sektörlerde çalışma hayatını sürdürdü. 1996 yılında KKTC'nin ilk özel televizyon kanalını kurdu. Tatar, 43 yaşındayken Ulusal Birlik Partisi ile siyaset girdi. 2009-2013 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yaptı.

Maliye Bakanı olduğu dönemde, asrın projesi olarak nitelenen Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi'nde imzası yer aldı. 2018'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı seçildi.

22 Mayıs 2019'da kurulan UBP-HP koalisyon hükümetinde başbakan olarak görev yaptı.

18 Ekim 2020'de 199 bin seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçimini kazanan Ersin Tatar, KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı oldu.