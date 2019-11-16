Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için kamu hizmeti veriliyor.

Sınır ötesinde görev yapan kamu kuruluşları, çeşitli altyapı hizmetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan bölgede yapılan çalışmaları paylaştı. Bakanlık, Tel Abyad'ın pek çok sorunu gibi yol sorununun da çözüldüğünü bildirdi.

"Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor"

Bakanlığın paylaşımında kullanılan videoda, yol yapım çalışmalarıyla ilgili konuşan Suriyeli vatandaş; “Allah Türkiye’den razı olsun. Bizi PKK’dan kurtardı. Beş senedir yolumuzun olmasını bekliyorduk. Beş sene sonra yolumuz yapıldı” diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber