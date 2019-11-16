Dünya
Rusya'da hırsızlar ATM'yi havaya uçurdu16 Kasım 2019 Cumartesi 10:40 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 10:41
Rusya’da 2 hırsız bir ATM’yi soymak için bomba düzeneği kullandı.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir marketin girişinde bulunan ATM’lerin yanına giden ve yüzlerini maskeyle kapatan 2 hırsız, makinedeki paraları çalmak için yanlarında getirdikleri bomba düzeneğini kullandı.
Hırsızların ATM'nin yanında uzaklaşmasından kısa süre sonra makine büyük bir patlamayla paramparça oldu.
Bombalı operasyon başarısızlıkla sonuçlanırken marketin içi de yaşanan patlamayla büyük zarar gördü.
Kaynak: İHA