Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir marketin girişinde bulunan ATM’lerin yanına giden ve yüzlerini maskeyle kapatan 2 hırsız, makinedeki paraları çalmak için yanlarında getirdikleri bomba düzeneğini kullandı.

Hırsızların ATM'nin yanında uzaklaşmasından kısa süre sonra makine büyük bir patlamayla paramparça oldu.

Bombalı operasyon başarısızlıkla sonuçlanırken marketin içi de yaşanan patlamayla büyük zarar gördü.

Kaynak: İHA