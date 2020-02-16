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Tel Abyad'da bombalı saldırı: 2 sivil hayatını kaybetti, teröristler sağ yakalandı
Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği bombalı araç saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyı yapan terörist ile ikinci saldırı için gelen diğer teröristin sağ yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlerin düzenlediği bombalı araç saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.
Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı.
Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı. pic.twitter.com/VaYE5Hjdqs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2020
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