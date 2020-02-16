Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlerin düzenlediği bombalı araç saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.

Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı.