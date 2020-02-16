11 yaşındaki Suriyeli Fuad Musa'nın söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Türkiye ve dünya onu "Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı." sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadığı video ile tanıdı.

TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk ve Kameraman Sinan Kement, Musa'yı yaşadığı İdlib'deki Atme Kampı'nda buldu, Musa ve ailesi ile konuştu.

"Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı."



Yürek yakan bu ifadeler Suriyeli Fuad Musa'ya ait. @trthaber, sosyal medyada gündem olan 11 yaşındaki Musa'yı yaşadığı kampta buldu, Musa ve ailesi ile konuştu. pic.twitter.com/XbtvQE7hBM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2020

O çok istediği mont ise bir hayır kuruluşu tarafından kendisine ulaştırıldı.

Musa, okuluna devam edebilmek için Türkiye'ye gitmek istiyor.