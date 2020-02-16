Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sosyal medyada gündem olan Suriyeli Musa'ya TRT Haber ulaştı
"Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı." Yürek yakan bu ifadeler Suriyeli Fuad Musa'ya ait. TRT Haber, sosyal medyada gündem olan 11 yaşındaki Musa'yı yaşadığı kampta buldu, Musa ve ailesi ile konuştu.
11 yaşındaki Suriyeli Fuad Musa'nın söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Türkiye ve dünya onu "Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı." sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadığı video ile tanıdı.
TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk ve Kameraman Sinan Kement, Musa'yı yaşadığı İdlib'deki Atme Kampı'nda buldu, Musa ve ailesi ile konuştu.
"Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı."— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2020
Yürek yakan bu ifadeler Suriyeli Fuad Musa'ya ait. @trthaber, sosyal medyada gündem olan 11 yaşındaki Musa'yı yaşadığı kampta buldu, Musa ve ailesi ile konuştu. pic.twitter.com/XbtvQE7hBM
O çok istediği mont ise bir hayır kuruluşu tarafından kendisine ulaştırıldı.
Musa, okuluna devam edebilmek için Türkiye'ye gitmek istiyor.
Etiketler: suriyeli musa suriyeli çocuk fuad musa ceketSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 18:58
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