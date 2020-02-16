Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı’nın ardından yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesine ilişkin, "İdlib'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik." ifadelerini kullandı.

Uygur Türkleri konusu

Bakan Çavuşoğlu, Uygur Türkleri ile ilgili de "Çin'in eşit vatandaşı olarak tüm haklarını kullanabilmesi, huzur ve barış içinde yaşaması önceliğimiz olmuştur." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Münih'teki diplomasi trafiği

Bu arada, Bakan Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te ikili temaslar gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'yı kabul eden Çavuşoğlu ayrıca, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.

Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Konjufca ile de bir araya geldi.