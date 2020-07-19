Corpus Christi Nueces Bölge Kamu Sağlığı Yöneticisi Annette Rodriguez, eyaletteki COVID-19 vakaları arasında, 1 yaşından küçük 85 bebeğin yer aldığını açıkladı.

Rodriguez, bebeklerin nasıl enfekte olduğuna ilişkin bilgi vermezken "Bu bebekler, daha 1 yaşını bile görmedi. Lütfen bu hastalığın yayılmasını önlemek için bize yardım edin." diye konuştu.

Annette Rodriguez, "Zorunlu olmadıkça seyahate çıkılmaması, sosyal mesafenin korunması ve toplum içinde maske takılması" çağrısında da bulundu.

Teksas Valisi Greg Abbott da maske kullanımının, yeni sokağa çıkma yasaklarının önüne geçeceğini vurguladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde 317 bin 730 kişi COVID-19'a yakalanırken 3 bin 865 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.