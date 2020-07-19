Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 28 bin 532 artarak 2 milyon 74 bin 860'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 412 bin 27 vaka ve 19 bin 647 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Virüsü atlatanların sayısı ise 1 milyon 342 bin 362 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi COVID-19 benzeri belirtiler gösterdiğini açıklamıştı.