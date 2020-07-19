Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 578 artarak 38 bin 888'e ulaştı.

Meksika'da vaka sayısı ise 7 bin 615 artışla 338 bin 913'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen 213 bin 6 kişi iyileşti.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 543 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 816'ya yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 38 bin 902 artarak 1 milyon 77 bin 618'e çıktı.

Ülkede, virüse rastlanan 677 bin 422 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.