Tekne faciası sonrası Yunanistan'a yöneltilen suçlamalar artıyor

Yunanistan'ın Mora yarımadasında düzensiz göçmenlerin hınca hınç doldurulduğu tekne battı.

Aşırı yükten dolayı yola çıktıktan kısa süre sonra motor arızası yaşanan teknede, göçmenlerin geri dönmek istemesi üzerine arbede yaşandığı kurtulanların ifadelerine yansımıştı.

"Facia önlenebilirdi"

Facianın bir diğer boyutunda da Yunanistan Sahil güvenliğine yönelik eleştiriler var.

BM'nin facia önlenebilirdi açıklamasının temelinde, Yunan makamlarının gemiye kurtarmak için müdahalede bulunmadığı ve göçmenleri İtalya'ya geri itme suçlaması bulunuyor.

Tekne 7 saat denizde hareketsiz beklemiş

İngiliz yayın kuruluşu BBC de teknenin 7 saat denizde hareketsiz beklediğini haberleştirdi.

Yunan sahil güvenliği ise teknenin İtalya'ya doğru hareket halinde olduğunu öne sürüyor.

Yunan hükümetinden, BBC'nin iddialarına henüz cevap gelmedi. Yine kurtulan göçmenlerin ifadelerine göre Yunan sahil güvenliğinin halatla çekmeye çalıştığı tekne alabora oldu.

Yunan Sahil güvenliğine ülke içinde de tepki sürüyor.

"Kurtarmak yerine rotasına devam etmesine izin veren protokol nedir?"

SYRİZA Partisi lideri Aleksis Çipras da yetkililere, "700'den fazla insanın batmaya hazır bir teknede bulunduğunu gördüklerinde, onları kurtarmaya çalışmak yerine rotasına devam etmesine izin veren protokol nelerdir?" diye sorarak tepki gösterdi.

Suriye, Filistin, Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin bulunduğu teknedeki faciaya ilişkin İslamabad yönetimi harekete geçti.

Pakistan'da 10 insan kaçakçısı gözaltına alındı, en ağır şekilde cezalandırılmaları talimatı verildi.