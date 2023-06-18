Çok Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.06.2023 18:58

ABD'deki silahlı saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi

ABD'de dün farklı eyaletlerde düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

ABD'deki silahlı saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi

Washington eyaleti Grant Bölgesi polis yetkililerine göre, cumartesi akşamı düzenlenen bir festival kapsamında Gorge Amfitiyatrosu'nun yakınındaki kamp alanında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yetkililer, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Missouri eyaletinin St. Louis kentinde gece yarısı düzenlenen bir başka silahlı saldırıda ise bir kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Illinois eyaletinde ise DuPage Bölgesi Polisi, cumartesi gece yarısı ülkede köleliğe son verilme günü olarak bilinen "Haziran 19" (Juneteenth) kutlaması sırasında açılan ateş sonucu en az 20 kişinin yaralandığını, bir kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, bir otoparkta meydana gelen saldırının ardından yaralıların hastanelere taşındığı bilgisini paylaştı.

307 toplu silahlı saldırı yapıldı

Saldırganın kim olduğu ve motivasyonunun ne olduğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

ABD'de köleliğe son verilme günü olarak bilinen "Haziran 19" (Juneteenth) günü dolayısıyla kutlamalar düzenleniyor.

Özgürlük Günü veya Kurtuluş Günü olarak da bilinen haziran ve ondokuz kelimelerinin kısaltılmış bir karışımı olan Juneteenth'in tarihi 19 Haziran 1865'e dayanıyor.

Silahlı Şiddet Arşivi sitesine göre, ABD'de bu yılın başından bu yana 307 toplu silahlı saldırı yapıldı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Kazakistan’da rehin alınan banka çalışanları kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:56
Hatay'da akıntıya kapılan çocuklarını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
19:40
Ercan Havalimanı'nın yeni terminali 20 Temmuz'da açılacak
19:04
Eskişehir'de sağanak etkili oldu
19:11
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
18:18
Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı
18:27
YKS cevap anahtarları erişime açıldı
Midyat’ta 500 yıllık çarşıda restorasyon tamamlandı
Midyat’ta 500 yıllık çarşıda restorasyon tamamlandı
FOTO FOKUS
YKS'ye geç kalan öğrencilerin panik anları kamerada
YKS'ye geç kalan öğrencilerin panik anları kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ