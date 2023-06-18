Mali'de anayasa referandumu

Referandumda sandık başına giden halk, sivil yönetime geçiş için Şubat 2024'te düzenlenecek genel seçimlerin yapılabilmesi amacıyla anayasa değişikliği için oy kullandı.

Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, önerilen anayasa taslağıyla yürütmenin daha iyi işleyeceğini söyledi.

Muhalif liderlerden İmam Mahmoud Dicko ise referandumda "Hayır" oyu kullanılması çağrısı yaptı.

Bazı siyasi partiler de 2020'deki darbeyle başa gelen askeri geçiş hükümetinin anayasa değişikliği yapacak niteliğe ve meşruiyete sahip olmadığını savunuyor.

Cumhurbaşkanının yetkilerini artıracak anayasa değişikliğiyle "Yüksek Ulus Konseyi" isimli senato benzeri yapının oluşturulması hedefleniyor.

Yeni değişikliğe göre ülke politikalarını hükümet yerine cumhurbaşkanı belirleyecek, başbakan ve bakanları da cumhurbaşkanı atayacak. Cumhurbaşkanı, Ulusal Meclisi de feshetme yetkisine sahip olacak.

Daha önce referandumun 19 Mart'ta yapılacağı duyurulmuş ancak oylama, teknik gerekçelerle ertelenmişti.