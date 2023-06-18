ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'de

Blinken, Çinli mevkidaşı Qin Gang ile görüştü.

İkili, görüşme öncesi el sıkışarak poz verdi, basın açıklaması yapılmadı.

Blinken'ın Çin devlet başkanı Şi Cinping ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Ziyaret, Çin ile ABD arasındaki gerilimin arttığı dönemde gerçekleşiyor.

ABD Dışişleri Bakanı, ziyaretin amacının iki ülke arasındaki ilişkinin 'sorumlu bir şekilde yönetilmesi' ve yanlış hesaplar yapılmasından kaçınılması olduğunu söylemişti.

Blinken'ın şubat ayında gerçekleştirmesi planlanan ziyareti "casus balon" krizi nedeniyle ertelenmişti.

ABD hava sahasına giren Çin'e ait yüksek irtifa balonunun düşürülmesi iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı.