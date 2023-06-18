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Dünya
TRT Haber, Ajanslar 18.06.2023 17:48

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'de

ABD'den, 5 yılın ardından ilk kez dışişleri bakanı seviyesinde Çin'e ziyaret gerçekleşiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 2 günlük resmi ziyaret için Pekin'de.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'de
[Blinken, Çinli mevkidaş Qin Gang ile | Fotoğraf: Reuters]

Blinken, Çinli mevkidaşı Qin Gang ile görüştü.

İkili, görüşme öncesi el sıkışarak poz verdi, basın açıklaması yapılmadı.

Blinken'ın Çin devlet başkanı Şi Cinping ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Ziyaret, Çin ile ABD arasındaki gerilimin arttığı dönemde gerçekleşiyor.

ABD Dışişleri Bakanı, ziyaretin amacının iki ülke arasındaki ilişkinin 'sorumlu bir şekilde yönetilmesi' ve yanlış hesaplar yapılmasından kaçınılması olduğunu söylemişti.

Blinken'ın şubat ayında gerçekleştirmesi planlanan ziyareti "casus balon" krizi nedeniyle ertelenmişti.

ABD hava sahasına giren Çin'e ait yüksek irtifa balonunun düşürülmesi iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı. 

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