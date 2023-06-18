Çok Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.06.2023 14:00

Irak, Asurlular dönemine ait tarihi eser parçasını İtalya'dan geri aldı

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Asurlular döneminden kalan tarihi eser parçasını İtalya'dan geri aldıklarını belirtti.

Irak, Asurlular dönemine ait tarihi eser parçasını İtalya'dan geri aldı
[Fotograf: AA]

Bağdat'ta basın toplantısı düzenleyen Reşid, bir hafta önceki İtalya ziyaretine ve oradan getirilen esere ilişkin açıklamada bulundu.

İtalyan yetkililere tarihi eserin Irak'a iade edilmesindeki desteğinden dolayı teşekkür eden Reşid, "Uzun yıllardır İtalya'da bulunan önemli bir tarihi eser parçasını ülkeye geri getirdik. Bu eser parçasını Ulusal Müze'ye teslim edeceğiz. Kaybolan ve çalınan tüm eserlerin ülkeye iade edilmesini ve burada o eserlere önem verilmesini umuyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Reşid, Irak ve İtalya arasında tarihi eserler alanında işbirliğinden bahsederek, "Irak'ın çalınan tarihi eserlerini ve ülkenin tarihini yurt dışından geri almak için çabalarımız sürecek." diye konuştu.

Irak Kültür ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed el-Bedrani de iade edilen parçanın Irak'ın kuzeyindeki Asurlular dönemine ait olduğunu söyleyerek, "Daha önce de ABD, Lübnan ve Mısır gibi ülkelerden çalınan eserleri geri almıştık. Söz konusu eser parçası da orijinaldir." ifadelerini kullandı.

Irak Kültür Bakanlığı'ndan 6 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İngiltere'nin araştırma amacıyla 1993’te ödünç aldığı 6 bin eseri iade ettiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Irak İtalya
Sıradaki Haber
Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 98 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:20
Malatya'da arpa ekili tarlada yangın
15:12
Hatay'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
14:56
Hasta almaya giden ambulans çamura saplandı
15:06
YKS'ye geç kalan öğrencilerin panik anları kamerada
14:54
'Örümcek Adam'a özenip beşinci kattan atladı
15:01
Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü terörist 7 kişi yakalandı
YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi
YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi
FOTO FOKUS
YKS'ye geç kalan öğrencilerin panik anları kamerada
YKS'ye geç kalan öğrencilerin panik anları kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ