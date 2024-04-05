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Dünya
AA 05.04.2024 16:16

Tayvan'daki 7,4'lük depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Depremin ardından oluşturulan Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, arama ve kurtarma ekipleri, Hualien'in kuzeyindeki Taroko Ulusal Parkı'nda iki kişinin daha cesedine ulaştı.

Tayvan'daki 7,4'lük depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Şu ana kadar doğrulanan can kaybı sayısı 12'ye ulaşırken 13 kişiden halen haber alınamadığı açıklandı.

Öte yandan depremin ve artçı sarsıntıların sebep olduğu heyelanların yolları ve geçitleri kapatması, şantiyelere erişimi engellemesi nedeniyle 671 kişi halen mahsur durumda bulunuyor.

Mahsur kalanların büyük bölümü, heyelanların 8 numaralı bölge kara yolunu iki yönden kapaması nedeniyle ulaşımın kesildiği Taroko Ulusal Parkı çevresindeki otellerde ve barınaklarda bekliyor.

Depremde 1115 kişi yaralandı

Resmi rakamlara göre, depremde şu ana dek 12 kişinin hayatını kaybettiği, 1115 kişinin yaraladığı bildirildi.

Deprem ve artçıları 24 toprak kaymasına yol açarken 35 kara yolu, köprü ve tünel hasar gördü. Hualien ve çevresinde toplam 125 binada hasar meydana geldi.

Depremin ardından ikisinin büyüklüğü 6'dan yüksek 502 artçı sarsıntı kaydedildi.

Tayvan'daki deprem

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.

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