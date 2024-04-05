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Dünya
AA 05.04.2024 16:17

İsrail'in Roma Büyükelçiliğinin güvenlik için kapatıldığı bildirildi

İsrail'in Roma Büyükelçiliğinin güvenlik riski sebebiyle kapatıldığı belirtildi.

İsrail'in Roma Büyükelçiliğinin güvenlik için kapatıldığı bildirildi

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Roma'daki Michele Mercati Caddesi'nde bulunan İsrail Büyükelçiliğinin, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırısı sonrasında alarma geçirildiği ve bu nedenle kapatıldığı aktarıldı.

Haberde, Şam'da İranlı üst düzey yetkililerin öldüğü saldırının ardından İran'ın misilleme yapacağı endişesiyle İsrail'in dünya genelinde 30 diplomatik misyonunu kapatma kararı aldığı da kaydedildi.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda, 6 Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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