Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Kogi eyaletine bağlı Omala bölgesinde saldırı düzenlendi.
Saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda, bölge sakinlerinin gıda ürünleri gasbedildi.
Kogi Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu William Aya, olayı doğrulayarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.