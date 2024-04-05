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Dünya
AA 05.04.2024 15:21

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kogi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Kogi eyaletine bağlı Omala bölgesinde saldırı düzenlendi.

Saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda, bölge sakinlerinin gıda ürünleri gasbedildi.

Kogi Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu William Aya, olayı doğrulayarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

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