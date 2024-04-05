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Dünya
AA 05.04.2024 15:18

AB'den Ermenistan'a 270 milyon avroluk hibe hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan'a gelecek 4 yılda 270 milyon avro hibe vermeyi planlıyor.

AB'den Ermenistan'a 270 milyon avroluk hibe hazırlığı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB-ABD-Ermenistan üçlü üst düzey toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirten von der Leyen, "Ekim ayında verdiğimiz Ermenistan'la omuz omuza olma ve ortaklığımızın geleceğine dair vizyon belirleme sözümüzü yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Von der Leyen, Ermenistan'ın gelecek 4 yıl boyunca 270 milyon avro hibe içeren Dayanıklılık ve Büyüme Planı ile destekleneceğini söyledi.

Ermenistan ekonomisini ve toplumunu daha dirençli ve şoklara dayanıklı hale getirmek için AB'nin ülkeye önemli yatırım yapacağına işaret eden von der Leyen, özellikle Ermenistan'daki işletmelere büyümeleri, yenilik yapmaları ve yeni pazarlara erişimleri için destek vereceklerini vurguladı.

Von der Leyen, Karadeniz elektrik hattı gibi Ermenistan'da önemli altyapı projelerine yatırım yapacaklarını, yenilenebilir enerji üretimine ve Gürcistan ile daha iyi ara bağlantılara yatırım yapmaya da devam edeceklerini kaydetti.

"Koşullar izin verdiği takdirde sınır ötesi taşımacılığı da araştıracağız." diyen von der Leyen, "Bugün havacılık, nükleer güvenlik ve ticaretin çeşitlendirilmesine yönelik yeni tedbirlerle geliyoruz." yorumunu yaptı.

Von der Leyen, yakın zamanda bir Yatırım Koordinasyon Platformu başlattıklarını anımsatarak, birlikte yeni projeler belirleyeceklerini, süreçleri hızlandıracaklarını ve yatırımların potansiyelini en üst düzeye çıkaracaklarını ifade etti.

AB'nin teknik destek ve finansman yoluyla Ermenistan'daki reformları desteklemeye devam edeceğine işaret eden von der Leyen, Ermenistan'ın Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesine karşı aldığı tedbirleri de memnuniyetle karşıladığını belirtti.

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