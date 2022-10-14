Tainan’da hayata geçirilen takip sistemi için özel bir ekip de oluşturuldu.

Tainan Hayvan Sağlığı Teftiş ve Koruma Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, dronlar sayesinde sokak köpeklerinin en çok gezdiği alanlar belirleniyor ve daha sonra o noktalara personel gönderilip köpekler toplanıyor.

Toplanan köpeklere daha sonra özel eğitim veriliyor veya sahiplenilmek üzere barınaklara alınıyor.

Tayvan Tarım Konseyi’nin 2019 yılında yaptığı bir araştırmaya göre ülkede 155 bin sokak köpeği olduğu tahmin ediliyor.

Bu köpeklerden 19 bini Tainan’da yaşarken, 20 bini Pingtung şehrinde bulunuyor.