İskeçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'nın talimatı üzerine görevlendirilen avukat, ilgili mağazayla iletişime geçerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu mağaza yönetimine aktardı.

Avukat aracılığıyla, topun satışının durdurulması talep edildi.

Yerel yayın yapan Gündem Gazetesi'nin haberine göre, gazeteyle iletişime geçen mağaza yetkilileri, topun satışını durdurduklarını ifade etti.