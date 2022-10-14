ABD yönetiminin uluslararası stratejisinin belirlendiği, "Ulusal Güvenlik Savunma Strateji Belgesi" açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, dünyanın bir dönüm noktasında olduğunu ve Ulusal Güvenlik Stratejisinin bu durumu dikkate alacak şekilde tasarlandığını söyledi.

ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi

Biden yönetiminin ulusal güvenlik strateji belgesinde, beklendiği üzere Çin'e ve Rusya’ya odaklanıldığı görülüyor.

Belgede "tehlikeli bir Rusya'ya baskıyı sürdürürken, uluslararası düzeni yeniden şekillendirme niyetindeki tek rakip Çin ile etkin şekilde rekabet edeceğiz." denildi.

Belgede “ortaklıklarımız ve ittifaklarımız, ulusal güvenlik politikamızda en önemli stratejik değerlerimizdir” ifadesine yer verildi.

Ukrayna'ya destek vurgusu

Ulusal Strateji Belgesi'nde ABD ordusunun modernize edileceği ve savunma iş gücüne yatırım yapılacağı belirtiliyor.

Ukrayna'ya askeri ve diplomatik desteğin süreceğine işaret edilen belgede, Gürcistan ve Moldova'nın Avrupa'ya yönelik isteklerinin destekleneceği kaydedildi.

Belgede ABD stratejisinde Hint-Pasifik ve Avrupa'daki ortaklar ile teknoloji, ticaret ve güvenlik bağlarının kurulmasının amaçlandığı da yer aldı.

Geçen yıl açıklanması beklenen belge Ukrayna savaşı sebebiyle geçici yayımlanmıştı.