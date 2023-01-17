Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tayland'da petrol tankeri patladı: Kayıp işçiler var
Tayland'da bir tersanede alev alan petrol tankerinin patlamasının ardından en az 8 işçi kayboldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tayland'ın Kanchanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesindeki bir tersanede bakımı yapılan petrol tankeri alev alarak patladı.
Patlamada olay yerindeki en az 8 işçinin kayıp olduğu kaydediliyor.
[Fotoğraf: İHA]
Yetkililer, yangının söndürüldüğü ve işçileri arama çalışmasının başlatıldığı bilgisini paylaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Petrol
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