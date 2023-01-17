Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mekke'de yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü
Suudi Arabistan'da şiddetli yağışların ardından Mekke kentine bağlı El-Hüseyniye bölgesi yeşillendi.
Suudi Arabistan'da görülen yoğun yağışlar, El-Hüseyniye'de dağları ve ovaları yeşile bürüdü.
Bölgeden gelen görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi topluyor.
Yoğun yağışlar, aralık ayında Kabe'nin bulunduğu Mekke'de sele neden olmuştu.
Etiketler: Mekke Suudi Arabistan
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