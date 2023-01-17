Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şoygu, Ukrayna’daki “özel askeri operasyon” esnasında “Doğu” askeri birlik karargahını teftiş ederek, birliğin komutanı Korgeneral Rustam Muradov’dan mevcut durum ve askeri birliklerin muharebe eylemleri hakkında bilgi aldı.

Birliklerin tahkimatı ve sahada güvenli şekilde konuşlandırılması için gereken koşulların oluşturulması hususuna dikkat çeken Şoygu, sağlık meselesi ve cephe gerisindeki çalışmalarla da ilgilendi.