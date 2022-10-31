Tayland’ın ünlü tatil bölgesi Phuket'e bağlı Racha Adası’nın güney sahilinde yerliler tarafından kıyıya vurmuş ölü bir balina bulundu.

Tayland Deniz ve Kıyı Departmanına bağlı Phuket Marina Biyolojik Merkezi yetkilileri, yapılan incelemede balinanın iç organlarının ve midesinin çürümesi nedeniyle ölüm nedeninin tespit edilemediğini, alınan örneklerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiğini açıkladı.

Bryde balinası türünden olduğu tespit edilen 17 metre uzunluğunda ve yaklaşık 3 ton ağırlığındaki dişi balinanın 3 veya 4 hafta önce öldüğü tahmin ediliyor.

Yapılan inceleme sırasında balinanın bağırsaklarında küçük bir plastik kova bulunurken, yetkililer balinanın ölüm nedeninin söz konusu kova olma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

Yapılan inceleme ve otopsinin ardından balina kıyıdan denize çekilerek açığa doğru itildi.