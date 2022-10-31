Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın üçlü görüşmesinin başladığını duyurdu.

Peskov, liderlerin görüşmesine paralel olarak dışişleri bakanları Sergey Lavrov, Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan'ın da üçlü görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Putin, üçlü görüşme öncesinde Aliyev ve Paşinyan'la ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.