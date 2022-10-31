Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin, Aliyev ve Paşinyan, Soçi'de bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Soçi'de bir araya geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın üçlü görüşmesinin başladığını duyurdu.
Peskov, liderlerin görüşmesine paralel olarak dışişleri bakanları Sergey Lavrov, Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan'ın da üçlü görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
Putin, üçlü görüşme öncesinde Aliyev ve Paşinyan'la ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.
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