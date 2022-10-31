Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 20:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de deve kuşu firar etti
Çin'de çiftlikten kaçan bir deve kuşu, araçlar arasında ilerledi. Deve kuşunun trafik kurallarına uyması dikkati çekti.
Çin'de çiftlikten kaçan bir deve kuşu, kendini trafiğin ortasında buldu.
Deve kuşunun trafik kurallarına uyması izleyenleri gülümsetti.
Kaçak hayvan, araçların ve elektrikli scooterların arasında oradan oraya koştu.
Sürücüler, 2 metre boyundaki hayvanı şaşkınlıkla izledi.
Firari deve kuşunun şehirdeki özgürlüğü fazla uzun sürmedi. Çiftlik sahibi deve kuşunu ertesi gün buldu.
Yakalanan hayvan, yeniden çiftliğe götürüldü.
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