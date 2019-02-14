Bangkok Post'un haberine göre, ülkede 24 Mart'ta yapılacak genel seçimler için adaylığını resmi olarak duyuran, yeni kurulan Prachachat Partisinin lideri Van Muhammed Nur Matha, güneydeki Songkhla şehrinde Müslüman din adamlarının katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, başbakan seçilmesi halinde güneydeki yerel yönetimlere özerklik tanıyacağını vadetti.

Songkhla gibi sınır bölgelerdeki yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi gerektiğini söyleyen Van Nur, "Partimiz, halkın kendi geleceğini belirleyebilmesi için halkın daha fazla katılımını ve danışmanlığını destekliyor. Yerel yönetimlere özerklik de vereceğiz" dedi.

"Tüm ırklardan ve dinlerden kişiler için siyasi bir parti"

Partisini “gerçek anlamda çok kültürlü” olarak nitelendiren Van Nur, Prachachat'ı "tüm ırklardan ve dinlerden kişiler için siyasi bir parti" haline getireceğinden emin olduğunu vurguladı.

70 yaşın üzerinde olsa da başbakan olarak görev yapmaya hazır olduğunu dile getiren Van Nur, "Bu benim son siyasi savaşım" ifadesini kullandı.

Tayland'da, ordunun 2014'te yönetime el koymasından bu yana ilk defa parlamento seçimi yapılacak.

Müslümanlar, Bangkok hükümetini ayrımcılıkla suçluyor

Geçen yüzyılın başlarında Tayland'a bağlanmadan önce bağımsız bir sultanlık olarak yaşayan Müslümanlar, Bangkok hükümetini ayrımcılıkla suçluyor.

Tayland'ın güneyinde, Müslüman çoğunluğun yaşadığı Pattani, Yala, Narathiwat bölgeleriyle Songkhla'nın Malayca konuşulan 5 yöresinde ilk kez 1980'lerin sonunda ortaya çıkan direniş hareketi, 2004 yılında yeniden alevlenmişti. Bu bölgelerde yaşanan şiddet olaylarında 2004 yılından bu yana 6 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA