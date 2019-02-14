Hamaney'e ait internet sitesi leader.ir'de yayımlanan mesajda İran lideri Ali Hamaney, "Bu cani saldırıyı düzenleyenlerin bazı bölge ve ötesi ülkelerin istihbarat birimleriyle irtibatlarının olduğu bellidir. Ülke yetkilileri buna dikkat ederek konuyu takip etmelidirler" ifadelerini kullandı.

Hamaney mesajında, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Saldırıda 27 kişi yaşamını yitirmişti

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında, en az 27 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

Kaynak: AA