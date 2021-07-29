Tayland'da son 24 saatte tespit edilen 17 bin 669 vaka ile ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 165 kişi yaşamını yitirirken COVID-19 vakalarından 7 bin 875'i ile virüse bağlı 127 can kaybı Bangkok'ta kaydedildi.

COVID-19 salgınından etkilenen binlerce vatandaşın kullanımındaki hastanelerde yer kalmaması sebebiyle Bangkok'un Uluslararası Don Mueang Havalimanı'ndaki kargo binasında geçici hastane kurma çalışmalarına başlandı.

[Fotoğraf: Reuters]

İşçilerin, şilte ve yastıklarla karton kutu malzemelerinden yapılmış yatakların serildiği 1800 yataklı hastaneyi 2 hafta içinde tamamlayacağı belirtildi.

Yurt içi ve bölgesel bir merkez olan havalimanı, neredeyse tüm iç hat uçuşları 2 hafta önce iptal edildiği için oldukça az kullanılıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Tayland'da salgının seyri

Bangkok ve çevresindeki illerde, 2 haftadan fazla süredir gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yetkililer, Bangkok bölgesinde yaklaşık 6 bin 100 hastanın yatak beklediğini söylerken bunlardan 103'ünün durumunun kritik, 1410'unun orta şiddette ve 4 bin 662'sinin hafif semptomlara sahip olduğu bildirildi.

Tayland'da salgının başından bu yana toplam 561 bin 30 vaka ve virüse bağlı 4 bin 562 ölüm kaydedildi. Vakaların yüzde 90'ından fazlası nisan ayında başlayan dalga sırasında rapor edildi.

Ülke çapında 16,6 milyon doz aşı uygulanan Tayland, bu yıl içinde 100 milyon doz aşı sağlamayı ve nüfusunun yüzde 70'ini aşılamayı umuyor.

Swiss Humanitarian Aid (İsviçre İnsani Yardım), salgınla mücadeleye yardımcı olmak için dün Bangkok'a 100 solunum cihazı ve bir milyondan fazla antijen testi gönderirken İngiltere'nin 2 hafta içinde 415 bin doz AstraZeneca aşısı göndereceği belirtildi.

Diğer yandan, ABD hükümeti tarafından bağışlanan 1,5 milyon doz Pfizer aşısı 31 Temmuz'da Tayland'a ulaşacak.