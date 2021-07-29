Birleşmiş Milletler (BM) mülteci ajansı, Cox's Bazar bölgesinde 800 bin'den fazla Rohingyalı'ya ev sahipliği yapan kamplara 30 santimetreden fazla yağmur yağdığını söyledi.

Ajans, 5 bin'den fazla mültecinin barınaklara geçici olarak yerleştirildiğini belirterek “Durum, COVID-19 salgınıyla daha da karmaşıklaşıyor” dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, şiddetli yağmurdan 12 bin'den fazla mültecinin etkilendiğini ve tahmini 2 bin 500 sığınağın hasar gördüğünü veya yıkıldığını söyledi.

Bölgede önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla şiddetli sağanak yağış bekleniyor.

Bu haftanın başlarında seller ve toprak kayması nedeniyle kamplarda 6 kişi öldü.

