Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AP
Seller, Bangladeş Rohingya kamplarında binlerce kişiyi evsiz bıraktı
Günler süren yoğun yağışlar, Bangladeş'in güneyindeki Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda konutları yok etti ve binlerce kişi toplu barınaklara gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) mülteci ajansı, Cox's Bazar bölgesinde 800 bin'den fazla Rohingyalı'ya ev sahipliği yapan kamplara 30 santimetreden fazla yağmur yağdığını söyledi.
Ajans, 5 bin'den fazla mültecinin barınaklara geçici olarak yerleştirildiğini belirterek “Durum, COVID-19 salgınıyla daha da karmaşıklaşıyor” dedi.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, şiddetli yağmurdan 12 bin'den fazla mültecinin etkilendiğini ve tahmini 2 bin 500 sığınağın hasar gördüğünü veya yıkıldığını söyledi.
Bölgede önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla şiddetli sağanak yağış bekleniyor.
Bu haftanın başlarında seller ve toprak kayması nedeniyle kamplarda 6 kişi öldü.
Etiketler: Sel
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