The Citizen gazetesinin haberine göre, Mkruanga bölgesinde bir otobüs ve kamyon kafa kafaya çarpıştı.

İlk belirlemelere göre, kazada 18 kişi hayatını kaybederken, yaralılar da çevredeki sağlık merkezine kaldırıldı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.