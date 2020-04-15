Haber Giriş: Kaynak: AA
Tanzanya'da kamyon ve otobüs çarpıştı: 18 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Tanzanya’da, kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
The Citizen gazetesinin haberine göre, Mkruanga bölgesinde bir otobüs ve kamyon kafa kafaya çarpıştı.
İlk belirlemelere göre, kazada 18 kişi hayatını kaybederken, yaralılar da çevredeki sağlık merkezine kaldırıldı.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Etiketler: trafik Kazası TanzanyaSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:20
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