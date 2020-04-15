Atlantik Okyanusu'nda 108 yıl önce batan transatlantik gemisi Titanic...

Harland and Wolff tersanelerinde üretilen geminin yapımına 31 Mart 1909'da başlandı. 26 ay boyunca 11 bin 300 kişi Titanic için çalıştı. 2 yıl sonra geminin gövdesi suya indirildi ancak tamamlanması için biraz daha süresi vardı.

2 Nisan 1912'de geminin inşası tamamlandı. 8 gün sonra da ilk seferine çıkacaktı. İngiltere'nin Southampton şehrinden ABD'nin New York şehrine.

[Fotoğraf: Associated Press]

Ancak yola çıkmasından birkaç gün sonra, bir buz dağına çarptı. Titanic, yaklaşık 2 saat 40 dakika içinde Kuzey Atlantik'in buzlu sularındaydı...

Yapıldığı dönemde dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisiydi. Aynı zamanda en büyük deniz felaketi olarak da tarihe geçti. 15 Nisan gecesi bin 500'den fazla yolcu hayatını kaybetti.

Birçok insanın "batmaz gemi" olduğuna inandığı Titanic, ileri teknolojiye ve eğitimli mürettebata rağmen battı.

[Grafik: Hafize Yurt]

Lüks konusunda tüm rakiplerinin önündeydi

Ağırlığı 52 bin tondan fazla olan geminin boyu 269 metreydi. 2 bin 435 yolcu ve 892 mürettebat kapasitesi vardı. Toplam kapasitesi 3 binden fazla olsa da filikalar sadece bin 178 kişiyi alabiliyordu.

Yüzme havuzu, spor salonu, Türk hamamı, kütüphane, tenis kortu...

Dönemine göre gelişmiş teknolojik özelliklerle donatılan gemi, lüks konusunda tüm rakiplerini geçiyordu.

[Fotoğraf: Associated Press]

Titanic 2 ne zaman yolcu taşıyacak?

108 yıl önce batan Titanic'in birebir kopyası "Titanic 2", 2022’de yolcu taşımaya başlayacak.

Gemi, Titanic gibi İngiltere’nin Southhampton şehrinden ABD'nin New York kentine gidecek.

Yeni gemideki kamara düzeninin öncekiyle aynı olması planlanıyor. Titanic 2’deki en önemli ve hayati fark ise modern navigasyon sistemi ve teknolojiye sahip olması. Gemide yeterli sayıda cankurtaran sandalı da bulunacak.

[Grafik: Hafize Yurt]

Yeniliklere uygun olarak inşa edilen gemi bu nedenle 13 metre daha geniş inşa ediliyor. 2 bin 400 yolcu ve 900 kişilik mürettebatın seyahat etmesi planlanıyor.