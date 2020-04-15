Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 3 bin 388 kişilik artış yaşandı.

Bu artışın, şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek günlük artış olduğu ifade edildi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 490'a ulaştığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 198'e yükseldiği kaydedildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 126 bin 811'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 2 milyonu aşmış durumda.