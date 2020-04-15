Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Worldometer
Rusya'da vaka sayısı 25 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 3 bin 388 artışla 24 bin 490'a, can kaybının ise 28 artışla 198'e yükseldiği bildirildi.
Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 3 bin 388 kişilik artış yaşandı.
Bu artışın, şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek günlük artış olduğu ifade edildi.
Toplam vaka sayısının 24 bin 490'a ulaştığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 198'e yükseldiği kaydedildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 126 bin 811'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 2 milyonu aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:01
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