Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası grup karşılaşmasında takımlarını desteklemek için Buenos Aires'e giden 15 kişilik Kolombiyalı taraftar grubu, COVID-19'un patlak vermesinin ardından burada karantinaya alındı.

Independiente Medellin Futbol Kulübü taraftarları, Boca Juniors'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren maçın ardından ülkelerine dönmeye çalışsa da Kovid-19 tedbirleri kapsamında Arjantin'in sınırlarını kapatması üzerine sınırı geçemedi.

Taraftarlar, Arjantin'de 20 Mart'ta zorunlu karantina uygulamasının getirilmesinin ardından ise başkentte bir otele yerleştirilerek karantinaya alındı.

Zorunlu karantinanın 2 günde sona ermesi beklenirken, taraftarların Kovid-19 testi negatif çıktı.

"Bize ne olacağını bilmiyoruz"

Taraftar grubundan Angelo Taborda, karantina günlerini otelin camlarında geçirdiklerini belirterek, "Bize ne olacağını bilmiyoruz. Ülkemize dönebilmemiz için Kolombiyalı yetkililerin yardımına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Grubun nisan başından bu yana kaldığı otelin masraflarını ise Kolombiya'nın Buenos Aires Konsolosluğunun ödemesi bekleniyor.