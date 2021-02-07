Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tanzanya'da gizemli hastalık: 15 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Tanzanya'da henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.
Ülkenin batısındaki Mbeya şehrinde, yakalananlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusmasına yol açan bir hastalık ortaya çıktı.
Ön araştırmalara göre, hastaların çoğu, daha önce mide ülseri ya da karaciğer hastalığı yaşamış erkeklerden oluşuyor.
Tanzanya Sağlık Bakanı Doroth Gwajima, durumu incelemesi için bölgeye uzman bir ekibin gönderildiğini açıkladı.
Mbeya bölgesinde 2018'de de benzer şikayetlerle birçok kişinin hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
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