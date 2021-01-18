Kahama Bölgesinde domuz eti tüketilmesi ve satılması süresiz olarak yasaklandı.

Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek için tedbirleri artıracak.

Domuz gribinden etkilenmedikleri için inek, keçi ve koyun gibi hayvanlar tüketilebilecek.

Domuz gribi, bölgede ilk olarak 2017'de tespit edilmişti.