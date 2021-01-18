Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tanzanya'da domuz gribine rastlandı
[Grafik: TRT Haber]
Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Tanzanya'da, domuz gribi tespit edildi. 800'den fazla domuz, virüs nedeniyle telef oldu.
Kahama Bölgesinde domuz eti tüketilmesi ve satılması süresiz olarak yasaklandı.
Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek için tedbirleri artıracak.
Domuz gribinden etkilenmedikleri için inek, keçi ve koyun gibi hayvanlar tüketilebilecek.
Domuz gribi, bölgede ilk olarak 2017'de tespit edilmişti.
Son Haberler
- 15:39
- 15:51
- 15:53
- 15:14
- 15:42
Sıradaki Haber
Mısır ile Katar arasında 3,5 yıl sonra uçuşlar yeniden başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz