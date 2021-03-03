Tanzanya Episkopal Konferansı Sekreteri Charles Kitima, aldıkları önlemlere rağmen peş peşe yaşanan ölümlerin şok edici olduğunu söyledi.

Test yapılmadığı için kilise mensuplarının COVID-19'dan öldüğüne ilişkin kesin bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Kitima, hastaların hepsinin virüs belirtileri gösterdiğini kaydetti.

Kitima, kilisenin ülke çapında 500'e yakın sağlık merkezi olduğunu aktararak, hükümetin COVID-19 testi yapmalarına müsaade etmediğini dile getirdi.

Sekreter Kitima ayrıca COVID-19'un halen ülke için bir tehdit olduğunu anımsattı.

Test verileri paylaşılmıyor

Tanzanya'da şubatta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da COVID-19'dan hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine koronavirüs verilerini yayımlama çağrısında bulunmuştu.

COVID-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ve daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ediyor.