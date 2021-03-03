Tanzanya'da aşı olmayan papaz ve rahibeler hayatını kaybetti
Tanzanya Katolik Kilisesi, ülkedeki yetersiz koronavirüs tedbirlerine tepki göstererek, son 2 ayda enfeksiyon belirtileri taşıyan 60 rahibe ve 25 papazın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Tanzanya Episkopal Konferansı Sekreteri Charles Kitima, aldıkları önlemlere rağmen peş peşe yaşanan ölümlerin şok edici olduğunu söyledi.
Test yapılmadığı için kilise mensuplarının COVID-19'dan öldüğüne ilişkin kesin bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Kitima, hastaların hepsinin virüs belirtileri gösterdiğini kaydetti.
Kitima, kilisenin ülke çapında 500'e yakın sağlık merkezi olduğunu aktararak, hükümetin COVID-19 testi yapmalarına müsaade etmediğini dile getirdi.
Sekreter Kitima ayrıca COVID-19'un halen ülke için bir tehdit olduğunu anımsattı.
Test verileri paylaşılmıyor
Tanzanya'da şubatta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da COVID-19'dan hayatını kaybetmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine koronavirüs verilerini yayımlama çağrısında bulunmuştu.
COVID-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ve daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ediyor.
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