İngiltere’nin bütçe düzenlemelerine ilişkin İngiliz parlamentosunda konuşan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülkenin 2021 yılında yüzde 4, 2022 yılında yüzde 7,3 büyümesinin öngörüldüğünü söyledi.

Sunak, ülke ekonomisinin 2023 yılında yüzde 1,7, 2024 yılında yüzde 1,6 ve 2025 yılında yüzde 1,7 seviyesinde büyümesini beklendiğini ekledi.

Öngörülerin İngiltere’nin bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) tarafından yapıldığını hatırlatan Bakan Sunak, “Bugün bu tahminler, salgına karşı uyguladığımız yöntemin işe yaradığını gösteriyor” ifadesini kullandı.

İşsizlik yüzde 6,5 ile zirve seviyesini görecek

Sunak konuşmasında İngiltere’de işsizliğin gelecek yıl yüzde 6,5 ile zirve seviyesini görmesinin beklendiğini söyledi.

Sunak konuşmasında İngiltere’de 2020 yılının mart ayından bu yana toplam 700 bin kişinin işini kaybettiğini, salgın nedeniyle ekonomide son 200 yılın en sert daralmasının görüldüğüne dikkat çekti.