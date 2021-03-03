Husi sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin önce barış açıklamaları yapıp sonra yaptırıma yöneldiğini vurguladı.

ABD'nin bu adımla, Yemen'e yönelik saldırıları durduracak ya da Yemen ablukasını kaldıracak durumda olmadığı için kendi kendisini kınadığını belirten Abdusselam, "ABD savaşın uzamasının ve Yemen'de insani krizin derinleşmesinin arkasındadır" dedi.

ABD yaptırım getirmişti

ABD Hazine Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi'nin (OFAC), Husilerin yöneticilerinden Mensur El Saadi ve Ahmed Ali İhsan El Hamzi'ye "Yemen iç savaşındaki eylemleri ve ülkedeki insani krizi şiddetlendirmeleri" nedeniyle yaptırım getirdiği belirtilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.