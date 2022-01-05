Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tanzanya açıklarında tekne alabora oldu: 9 ölü
[Temsili fotoğraf: AA ]
Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya açıklarında meydana gelen tekne kazasında 9 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki habere göre, Pemba Adası açıklarında tekne alabora oldu.
Teknedeki 9 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kurtarıldı.
Teknede bulunan diğer 10 kişiyi ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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