Taliban mensupları havaya ateş açarak kutlama yaptı: Can kaybı artıyor
Afganistan'da Pencşir vilayetinin Peryan ilçesi Taliban kontrolüne geçti. Yerel medya, kutlama yapan Taliban mensuplarının havaya açtığı ateş sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 kişinin yaralandığını duyurdu.
Taliban, Afganistan'da muhaliflerin en önemli merkezi Pencşir vilayetinde adım adım kontrolü ele geçiriyor.
Vilayet merkezine yakın ilçelerden, stratejik öneme sahip olan Peryan ilçesinde kontrolü sağladı. Taliban mensupları, Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.
TRT Haber ekibinin yakınına mermi düştü
Yerel medyanın hastane yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, havaya açılan ateş sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
Ayrıca yorgun mermiler TRT Haber ekibinin yakınına da düştü.
Afganistan'da Pencşir'in Peryan ilçesinin Taliban’ın kontrolüne geçmesinin ardından, havaya ateş açarak kutlama yapıldı. Yorgun mermi TRT Haber ekibinin yakınına düştü. @trthaber spikeri Ahmet Görmez, bölgedeki son gelişmeleri Kabil'den aktardı. pic.twitter.com/uavCytXX5H— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2021
"Havalimanı yakında sivil uçuşar için hazır olacak"
Katar'ın Afganistan Büyükelçisi, Kabil'deki havalimanı pistinin Afgan yetkililerle iş birliği içinde onarıldığını belirtti.
Havalimanının yakında sivil uçuşlar için hazır olacağını ifade etti.
Afgan kadınlar ise Kabil'de yine sokağa çıktı. Taliban'dan kadın haklarına saygı duymasını istedi.
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