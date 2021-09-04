Fas'ta 8 Eylül'de yapılması planlanan genel ve yerel seçimlere sayılı günler kala gerek iktidarda gerekse muhalefetteki partilerin seçim ittifakı kurma konusunda istekli olmadığı görülüyor.

Teknokratlar ise kurulacak hükümetin parametrelerini belirleyecek olan seçimler öncesinde ve ittifak kurmanın mümkün görünmediği bu ortamda, "hükümet pastasından" pay alabilmek için partiler arasındaki bu belirsizliği kullanıyor.

Ülkede seçim yarışında öne çıkması beklenen partiler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Tarım Bakanı Aziz Ahnuş liderliğindeki Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) ile İstiklal Partisi yer alıyor.

Mevcut koalisyon hükümeti PJD (125 milletvekili), RNI (37 milletvekili), Halk Hareketi (27 milletvekili), Sosyalist Birlik (20 milletvekili) ve Anayasal Birlik (23 milletvekili) partilerinden oluşuyor.

Muhalefet kanadında ise PAM (102), İstiklal Partisi (46), İlerleme ve Sosyalizm (12), Sol Federasyon (2 milletvekili) yer alıyor. Hükümet içinde kendine yer bulmak isteyen muhalefet partileri bu açıdan ittifak konusunda her türlü ihtimale açık olduklarını gösteren açıklamalarda bulunuyor.

Geçen temmuz ayında PAM, İstiklal, İlerleme ve Sosyalizm partileri arasında birleşme sinyalleri doğsa da bunun bir ittifak mı yoksa koordinasyon mu olduğu konusunda görüş ayrılığı yaşandı.

İstiklal Partisi bu durumu bir koordinasyon olarak nitelendirirken İlerleme ve Sosyalizm Partisi ittifak olarak görme eğilimi gösterdi.

Seçim öncesi ittifak kurmak mümkün görünmüyor

Siyasi analist Reşid Lezrak, seçimler öncesinde partiler arasında ittifak kurulmasının zor olduğunu bu nedenle bunun seçim sonrasına ertelendiğini savundu.

"Partilerin güçlü programları olmadığı için ittifaklar seçim sonrasına kaldı" diyen Lezrak, Fas'ta hükümetin kurulabilmesi için ittifak kurmanın zorunlu olduğunu zira hiçbir partinin tek başına hükümet kuramayacağını söyledi.

"İttifaklar için kırmızı çizgiler yok"

Lezrak, seçimlerde birincilik için yarışan partilerin kuracakları ittifaklar için "kırmızı çizgiler" koymadığına işaret etti.

Seçimlerde, PJD, RNI, PAM ve İstiklal partilerinin kazanmaya aday olduğunu savunan Lezrak, "PJD ile PAM daha önce birbirlerine kırmızı kart gösteriyordu ancak yönetim kadrosunun değişmesiyle bu durum değişti" diye konuştu.

Lezrak, "RNI'nın liderlerinin de tüm partilere açık olduğunu ancak seçimlerin açıklanmasından sonra ilk sırada yer alacak partinin pusulayı belirleyeceğini söylediğini" kaydetti.

RNI Ulusal Konseyi daha önce, partinin lideri Ahnuş'a yaklaşan genel ve yerel seçimlerde siyasi ittifaklar kurma yetkisi verilmesi kararını onaylamıştı.

PJD gibi partiler ise ittifak kurulması konusundaki kararı partilerin ulusal konseylerine bırakıyor.

İçişleri Bakanlığı 27 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, 395 milletvekilinin belirleneceği seçimler için siyasi partiler ve bağımsız adaylardan olmak üzere toplamda 6 bin 815 adayın başvuruda bulunduğunu duyurmuştu.