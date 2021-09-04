Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KKTC'de "petrol sızıntısı kıyılara ulaştı" endişesi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahilde bulunan bazı kalıntılar, Suriye'den sızan petrolün adanın kıyılarına ulaştığı endişesine yol açtı. Olay yerine giden uzmanlar, kıyıda ve denizde incelemelerde bulundu.
Suriye kaynaklı petrol sızıntısı Doğu Akdeniz'de endişeye sebep oluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Yenierenköy kasabası sahilinde bazı kalıntıların bulunmasının ardından ekipler harekete geçti.
Kıyı şeridinde inceleme yapan uzmanlar analiz için örnek topladı. Kalıntıların daha eski bir zamandan kalmış olabileceği de değerlendiriliyor.
Belediye ekiplerinin yanı sıra, sahil güvenlik birimleri de kıyıdan yaklaşık 30 kilometre açıkta, insansız hava araçlarının verdiği koordinatlarda sızıntıya ilişkin araştırma yürütüyor.
Etiketler: KKTC Petrol Suriye Akdeniz Bölgesi
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