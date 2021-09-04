Suriye kaynaklı petrol sızıntısı Doğu Akdeniz'de endişeye sebep oluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Yenierenköy kasabası sahilinde bazı kalıntıların bulunmasının ardından ekipler harekete geçti.

Kıyı şeridinde inceleme yapan uzmanlar analiz için örnek topladı. Kalıntıların daha eski bir zamandan kalmış olabileceği de değerlendiriliyor.

Belediye ekiplerinin yanı sıra, sahil güvenlik birimleri de kıyıdan yaklaşık 30 kilometre açıkta, insansız hava araçlarının verdiği koordinatlarda sızıntıya ilişkin araştırma yürütüyor.