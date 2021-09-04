İngiltere’de engelli Jessica Casey babası Lawrence Casiy ile tekerlekli sandalyesinde gezintiye çıkmıştı.

Engelli kız bir anda sandalyenin kontrolünü kaybetti ve Cornwall'daki Bude Kanalı'na düştü.

86 yaşındaki kahraman babası, tekerlekli sandalyedeki kızının hayatını kurtarmak için kanala atladı.

20'li yaşlarındaki kızı Jessica'yı boğulmaktan kurtarmak için buzlu suya atlayan baba kızını kurtardı ancak kendisi bol miktarda su yutmuştu.

Kızı Jessica yoldan geçenler tarafından hastaneye götürülürken yaşlı adam kurtarılamadı.

Olayda yardımcı olan vatandaşlara teşekkür mesajı

Casey ailesi kahraman babanın kendini engelli kızının bakımına adadığını son olayda da kendi hayatını onun için feda ettiğini söyledi.

Aile engelli genç kızın hastaneye kaldırılmasına yardımcı olan vatandaşlara da minnetttar olduklarını belirten bir mesaj yayınladı.