Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 23:25Son Güncelleme: Kaynak: BBC, AA
Tahran'daki protestolarda tutuklanan 400 kişiye hapis
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İran'ın başkenti Tahran'daki rejim karşıtı protestolarda tutuklanan 400 kişiye çeşitli hapis cezaları verildi.
Mizan ajansının haberine göre, Tahran Başsavcısı; 160 "isyancı"nın 5 ila 10 yıl arasında, 80'inin 2 ila 5 yıl arasında, 160'ının ise 2 veya daha az süre hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.
Gösteriler nedeniyle 70 kişiye de para cezası verildi.
Mahsa Emini gösterileri
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.
Etiketler: İran
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