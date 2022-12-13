Forbes ve Bloomberg'in bildirdiğine göre, lüks markaları bünyesinde barındıran LVMH şirketinin CEO'su Bernard Arnault, en zenginler listesinde Musk'ı koltuğundan etti.

Forbes'e göre, Musk'ın halihazırdaki varlığı 178 milyar dolar seviyesindeyken Arnault'unki 188 milyar dolar civarında.

[Bernard Arnault | Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Musk, hisseleri düşüş yaşayan Tesla'nın CEO'su ve yüzde 14'lük payıyla en büyük hissedarı konumunda.

Elon Musk ayrıca, ekim ayında 44 milyar dolar karşılığında sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı.