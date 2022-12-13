Ulusal basındaki haberlere göre, Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup üyeleri, Batangafo ve Bouca'nın etrafına konuşlandı.

Eski Cumhurbaşkanı François Bozize’nin liderlik ettiği ileri sürülen CPC’nin iki kasabanın kontrolünü ile geçirmek için harekat başlatacağı tahmin ediliyor.

Diğer taraftan, bölgede konuşlu Rus paralı asker gücü Wagner grubunun teyakkuz halinde olduğu belirtiliyor.

Wagner paralı askerleri, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) bulunuyor.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme), Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

CPC çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui’yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.