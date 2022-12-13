Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa’da mahkeme 2016'daki Nice saldırısıyla ilişkili 8 kişiyi suçlu buldu
[Fotoğraf: Getty Images]
Fransa'da mahkeme, 2016'da Nice şehrinde gerçekleşen ve 86 kişinin hayatını kaybettiği saldırının hazırlanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 8 kişiyi hapis cezasına çarptırdı.
NY Times’ın haberine göre, mahkeme, Nice saldırısının hazırlanmasına yardım etmekten suçlu bulunan 8 kişiye, 2 ile 18 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi.
Fransa'da 2016'da bir kişi 14 Temmuz gecesi Fransa Milli Günü kutlamaları sırasında terör saldırısı gerçekleştirmişti.
Saldırgan, sahilde havai fişek gösterisini izleyenlerin üzerine yaklaşık iki kilometre boyunca kamyon sürmüş, 86 kişinin ölümüne, yüzden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.
Etiketler: Fransa
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